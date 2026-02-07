スノーボード女子パラレル大回転の三木つばき選手が現地7日、試合前最後の公式練習を終え、意気込みを語りました。

まずコンディションについて聞かれた三木選手は「大きなケガも病気もなく明日を迎えられる。この調子をキープしていきたい」と述べ、目標については「今やっていることをしっかり6本まとめ切ることが目標。ミスは必ずあるスポーツなので、いかにそれをなくしていくか、自分のやりたいことがどれだけ出せるかが勝負。目標は金メダルに変わりないので、しっかり頑張りたい」と意気込みを明かしました。

また18歳で出場した前回の五輪から大きく成長し、世界トップの実力者となったことも強く自覚している三木選手。「18歳の時は追いかける立場で、先輩方の胸を借りて思いっきり滑ろうという気持ちだった。今回はワールドカップの総合優勝や世界選手権の結果を含め、今もワールドカップのポイントでは首位なので、周りからの見られ方が変わった。追いかけてもらう立場になっている。だから三木つばきは強いって思ってもらえるような滑りをしたい」と金メダルへかける並々ならぬ思いを口にしました。試合は8日に行われます。