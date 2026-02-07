ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われる。

５日の予選を経て決勝には上位１２選手が進出。日本勢は、世界初の６回転半の成功者で「スピンマスター」の異名を取る荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選１位、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５位、木俣椋真（ヤマゼン）が１０位で通過し、計４人が出場する。この種目での初メダル獲得、さらには複数メダルへの期待も高まっている。また、今大会の日本勢初メダルとなる可能性もある。スタートは日本時間午前３時３０分から。（デジタル編集部）

ビッグエアは２０１８年平昌大会で新種目に採用され、前回２２年の北京大会で女子で村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得している。日本男子は平昌大会は予選敗退、北京大会では国武大晃の４位が最高だった。

今回の４選手はいずれも初出場だが、２０歳の荻原は今年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」を連覇。ワールドカップ（Ｗ杯）種目別で、２１歳の木村は２３〜２４年シーズン、２０歳の長谷川は昨季のそれぞれ王者。２３歳の木俣も昨季の世界選手権を制した実力者だ。

予選では、荻原が１回目で逆足が前のスタンスから背中を見せるように回る「スイッチバック１９８０（５回転半）」を軽々と決め９０・５０点の高得点をマーク、２回目はしっかりと５回転技でまとめた。今大会の特設のジャンプ台はやや小さめで、高さや飛距離を出しにくいというが、「５回転半をした時に余った（余裕があった）ので、６回転はいけるんじゃないかと思う。決勝で決められたら優勝がかなり確実になる」と手応えをつかんだ様子。

木村は右足首のけがで苦しんだ昨季から一転、今季は好調を維持。予選では５回転を試した１、２回目は着地が乱れて得点が伸びず、３回目はあえて半回転上げた５回転半に挑み９１・５０点をマーク。「決勝で使う技を予選でやれたのは次につながる」

長谷川は、予選２回目で転倒して敗退の可能性もあった中、３本目の５回転は余裕を持って決めた。昨季Ｗ杯種目別王者らしい修正力で５位通過。「淡々と自分の滑りをするだけ」と言いつつも、初出場の五輪という大舞台だけに「見ている人に生きざまやスタイルを感じてもらえたら、すごくうれしい」と話した。

１０位通過となった木俣。日本男子の選手層の厚さについて、かつて「（五輪で）誰が勝ってもおかしくない。互いに高め合える存在」と語っていたが、ライバルたちの躍動に刺激を受けたはず。世界王者の意地を見せたいところだ。

前回の北京オリンピックで金メダルの蘇翊鳴（中国）が予選４位、地元イタリアのイアン・マッテオーリが２位で予選通過。日本勢とメダル争いを繰り広げそうだ。

ビッグエアとは

大型ジャンプ台から飛び出して空中技を披露し、難易度や完成度、高さ、着地などを６人の審判が１００点満点で採点する。決勝でも３回滑り、高い方から２回の合計得点で順位を決める。