■ミラノ・コルティナオリンピック™ スピードスケート女子3000m（日本時間8日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個

スピードスケートの最初の種目、女子3000mが行われ、2大会連続で五輪出場の堀川桃香（22、富士急行）が6組に登場。インコースでスタートした堀川は4分08秒32でフィニッシュ、8人を残し暫定10位とした。

堀川は3000mと5000mの日本ジュニア記録保持者。樺学園高校（北海道）時代に出場した前回の北京大会では女子5000mで10位。今季から郄木美帆を中心とした「teamGOLD」に加入し、トレーニングを積んできた。今大会は3000mのほか、1500mと団体パシュートへの出場を予定している。

■堀川桃香

2003年7月10日生まれ 北海道出身

2022年北京大会は女子5000mに出場し10位。2023年の世界ジュニアスピードスケート選手権の女子3000mで金メダル。