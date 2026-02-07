キャリック率いるマンUの勢い止まらず、4連勝！ トッテナムはロメロの一発レッド響きプレミア7戦未勝利に……
プレミアリーグ第25節でマンチェスター・ユナイテッドはトッテナムと対戦した。
ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定体制後、マンチェスター・シティやアーセナルらを撃破しており、現在3連勝と絶好調。一方のトッテナムはリーグ戦では6戦未勝利と苦しい状況が続いている。
そんな一戦で最初のチャンスはユナイテッドに。10分カゼミロが無回転の強烈なミドルシュートを放つが、これはトッテナムの守護神ヴィカーリオがビッグセーブ。好調なホームチームが序盤からアグレッシブなプレイで優勢に試合を進める。
28分、トッテナムDFロメロがカゼミロに対して足の裏を見せるプレイで一発退場。トッテナムは早い時間で数的不利になる苦しい展開となってしまい、オドベールに代えてドラグシンを投入する。
37分試合が動く。ブルーノ・フェルナンデスのCKをニアでメイヌーがフリックすると、エンベウモが冷静に流し込みゴール。デザインされたセットプレイからホームのユナイテッドが先制に成功する。
数的有利の状況になったユナイテッドがセットプレイから先制点を奪い、前半を1-0で折り返す。
1人多いユナイテッドがボールを握るなか、48分ブルーノのパスをショーがダイレクトで折り返しアマドが流し込む。追加点かと思われたが、これはアマドがオフサイドとなってしまい無効に。得点は取り消されたが、後半もいい形で試合に入る。
苦しい時間が続くトッテナムにさらなるアクシデント発生。52分に左SBのウドギが座り込んでしまいプレイ続行不可に。新加入のソウザとの交代を余儀なくされる。
数的不利の中最小失点で耐えるトッテナムを前になかなか追加点が奪えないユナイテッドは74分クーニャに代えてシェシュコを投入。前への圧力を高める。一方のトッテナムは79分に勝負の3枚替え。テル、コロ・ムアニ、ビスマをピッチに送り込む。
80分ユナイテッドが追加点に成功する。右サイドのダロトのアーリークロスをブルーノがファーで合わせゴール。試合を決定づける2点目をマークした。
リードを広げたユナイテッドは86分マズラウィとザークツィー、ウガルテを投入。さらに91分にはメイヌーに代えてフレッチャーを入れる。
最後まで緩めないユナイテッドにトッテナムは最後まで苦戦し、一矢報いることはできず。今節注目のビッグマッチはユナイテッドが制し、キャリック体制無傷の4連勝を飾った。一方のトッテナムはロメロの退場響き、プレミアでの未勝利は７試合に伸びることに。
マンチェスター・ユナイテッド 2-0 トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド得点者
ブライアン・エンベウモ（38分）、ブルーノ・フェルナンデス（80分）
トッテナム得点者
コーナーキックから
メイヌーがボックス内で折り返し#エンベウモ がココしかないという
狭いスペースに流し込む
エースの技ありゴールで
ホームチームが前に
プレミアリーグ第25節
マンチェスター・U v トッテナム・ホットスパー
