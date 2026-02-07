毛穴パテ職人の部分用下地が進化♡塗るだけ毛穴レスな新スティック

長年毛穴悩みに寄り添ってきた毛穴パテ職人から、ついに毛穴隠し特化型の部分用下地が登場します。2026年2月3日発売の「毛穴隠しスティック」は、普段のベースメイクではカバーしきれない凸凹毛穴に着目した新発想アイテム。ひと塗りで毛穴をフラットに整え、仕上がりの完成度を底上げしてくれる心強い存在です。毎日のメイクに取り入れたくなる、新定番に注目です♡

ひと塗りで叶う瞬間毛穴レス

サナ毛穴パテ職人毛穴隠しスティックは、ジェル構造で毛穴の凹凸を直接カバーする部分用下地。たるみ毛穴や開き毛穴など、特に目立ちやすい部分にピンポイントで使えるのが魅力です。

毛穴の消しゴム※1のように、塗った瞬間からフラットな印象へ導き、ベースメイクを邪魔せず自然に仕上がります。テカりをオフする効果※1もあり、時間が経っても毛穴落ちしにくいのが特長です。

スティック形状で簡単＆清潔

繰り出し式のスティックタイプを採用し、手を汚さずに直塗りできる設計。斜めカット形状で小鼻や頬などの細かい部分にもフィットします。

下地の前に仕込むことで集中カバーができ、メイクの上から使えばお直しにも対応。

ノンコメドジェニックテスト済みで、毛穴悩みと同時に肌へのやさしさも考えられています。無香料、無鉱物油、パラベンフリーなのも嬉しいポイントです。

毛穴悩みに寄り添う職人設計

毛穴パテ職人共通のプリズムカバーパテ処方により、光を味方につけた薄膜カバーを実現。

スクワランやセラミドNP、グリチルリチン酸2Kなどの美容液成分を配合し、毛穴を隠しながらスキンケア効果も期待できます。

過去に支持された透明下地の良さを受け継ぎつつ、より使いやすく進化した1本です。

サナ毛穴パテ職人毛穴隠しスティック



価格：1,210円（税込）

発売日:2026年2月3日

※表示価格は希望小売価格です。

※発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

毛穴悩みは仕込みケアで差がつく

ベースメイクの完成度を左右する毛穴悩みには、部分用下地という新しい選択肢を。毛穴パテ職人毛穴隠しスティックは、いつものメイクにプラスするだけで仕上がりを格上げしてくれます。

ピンポイントで使える手軽さと確かなカバー力で、毛穴に悩む毎日から一歩前へ。自信の持てる肌印象を目指して、ぜひ取り入れてみてください♪