[2.7 ラ・リーガ第23節](カンプ・ノウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[マジョルカ]

先発

GK 1 レオ・ロマン

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

DF 27 ダビド・ロペス

MF 2 マテウ・モレイ

MF 5 オマール・マスカレル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 17 ヤン・ビルヒリ

MF 20 パブロ・トーレ

FW 7 ベダト・ムリキ

控え

GK 13 ルーカス・バリストロム

GK 25 イバン・クエジャル

DF 3 トニ・ラト

DF 4 マラシュ・クンブラ

DF 21 アントニオ・ライージョ

MF 6 アントニオ・サンチェス

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

FW 15 ジト・ルブンボ

FW 18 マテオ・ジョセフ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 30 J. Kalumba

監督

ハゴバ・アラサテ

