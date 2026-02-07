バルセロナvsマジョルカ スタメン発表
[2.7 ラ・リーガ第23節](カンプ・ノウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
DF 27 ダビド・ロペス
MF 2 マテウ・モレイ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 17 ヤン・ビルヒリ
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
控え
GK 13 ルーカス・バリストロム
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 21 アントニオ・ライージョ
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
FW 15 ジト・ルブンボ
FW 18 マテオ・ジョセフ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 30 J. Kalumba
監督
ハゴバ・アラサテ
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
DF 27 ダビド・ロペス
MF 2 マテウ・モレイ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 17 ヤン・ビルヒリ
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
控え
GK 13 ルーカス・バリストロム
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 21 アントニオ・ライージョ
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
FW 15 ジト・ルブンボ
FW 18 マテオ・ジョセフ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 30 J. Kalumba
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります