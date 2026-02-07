[2.7 プレミアリーグ第25節](モリニュー・スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 3 ウーゴ・ブエノ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 9 アダム・アームストロング

MF 11 ファン・ヒチャン

MF 36 マテウス・マネ

MF 47 アンジェル・ゴメス

FW 14 トル・アロコダレ

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 17 ペドロ・リマ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

DF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

MF 62 L. Rawlings

FW 74 T. Edozie

監督

ロブ・エドワーズ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 28 テディー シャーマン=ロウ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 19 ママドゥ・サール

DF 21 ヨレル・ハト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

FW 9 リアム・デラップ

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります