ウォルバーハンプトンvsチェルシー スタメン発表
[2.7 プレミアリーグ第25節](モリニュー・スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 9 アダム・アームストロング
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 36 マテウス・マネ
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 14 トル・アロコダレ
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 62 L. Rawlings
FW 74 T. Edozie
監督
ロブ・エドワーズ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 19 ママドゥ・サール
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります