ミラノ・コルティナオリンピックは７日、アイスホッケー女子１次リーグＢ組の試合があり、日本はドイツに２―５で敗れ、１勝１敗となった。

第２ピリオドまでに０―５と大量リードを許し、第２ピリオド終盤にＦＷ三浦芽依（トヨタシグナス）とＦＷ輪島夢叶（道路建設）が立て続けにシュートを決めたが、反撃も及ばなかった。

４年前は、立つことがかなわなかった五輪のリンク。日本（スマイルジャパン）の２３歳、輪島が初の大舞台で待望の初ゴールを決めた。

身長１メートル５６は海外勢と並ぶと小柄。一方で、相手選手をかわしてスイスイと進み、得点に絡む仕事ぶりは日本に不可欠の武器だ。第２ピリオドの終盤、ドイツに先行を許す中で、チーム２点目を挙げた。「自分が次、取るんだという気持ちでいた。積極的にゴール前に入ろうと思っていたら（パックが）流れてきた」と、こぼれ球を押し込んだ。

北京五輪は、右手首のけがもあり、代表入りを逃した。昨年２月の五輪最終予選で出場権獲得の原動力となった後は、得点よりも周囲への配球に喜びを感じていた自身を進化させようと試みた。「五輪で全てを出せるように、パスよりシュートを意識してプレースタイルを変えてきた」と明かす。

１次リーグ４戦全勝の目標達成は、早くも２戦目で阻まれた。「五輪で初めて点数を決められたことは率直にうれしい気持ちはある。だけど、もっと早めにチームとして決めれたらよかった」。１次リーグは残り２試合。もっと大きな夢をかなえるためにも、次戦は白星に導くゴールを決める。（平地一紀）