ROYと防除研究所は、2026年1月29日付で業務提携を締結しました。

防除分野で20年以上の実績を持つ防除研究所の専門技術と、一級建築士による建築構造の知見を有するROYの技術力を組み合わせることで、害虫・害獣被害の再発防止や、建物の構造を踏まえたより適切な施工体制の構築を目指します。

提携日：2026年1月29日

対応地域：日本全国（一部地域を除く）

防除と建築の両面から住環境を見直すことで、消費者が納得したうえで依頼できる体制づくりを進めます。

業務提携の背景

近年、害虫・害獣・リフォーム関連業界では、点検を口実にした事前連絡のない訪問や、消費者の不安を煽る説明によって高額な契約に至るケース、また、建築構造への理解が不足した施工によって被害が再発する事例も指摘されています。

こうした状況は、消費者にとって大きな不安要因となるだけでなく、住まいそのものを傷めてしまうリスクも抱えています。

こうした不適切な営業や施工による被害は、業界全体への不信感を招く要因にもなっています。

このような課題に対し、防除研究所とROYは、単なる駆除や補修にとどまらず、被害の原因を建物構造の観点から正しく把握し、再発を防ぐための根本的な対策が必要であるとの考えで一致しました。

両社の専門性を活かした連携体制を構築することで、より透明性が高く、信頼できるサービス提供を実現するため、今回の業務提携に至りました。

本提携の特徴と強み

防除研究所が長年培ってきた防除技術を基盤に、薬剤使用を最小限に抑えたレスケミカル施工や、ドローンを活用した原因調査などが実施されます。

これに加え、ROYの建築専門家が建物の構造を詳細に確認し、侵入経路や被害要因を構造的に分析します。

防除後の補修やリフォームまで一貫して対応することで、再発を防ぐための総合的な対策が提供されます。

事前アポイント制を徹底し、訪問前に施工内容や費用を明確に説明することで、消費者が納得したうえで依頼できる体制が整えられます。

また、施工後のアフターフォロー体制の充実にも取り組み、長期的な信頼につながるサービスが提供されます。

防除研究所の防除ノウハウと、ROYの全国ネットワークを活かし、日本全国（一部地域を除く）において、迅速かつ一定品質のサービス提供体制が構築されています。

社会的課題への取り組みと今後の方針

本提携を通じて、両社は消費者が正しい情報をもとに業者を選択できる環境づくりにも注力します。

不適切な施工や契約トラブルを防ぐための情報発信や相談体制の整備、適正価格・適正施工に関する啓発活動が継続的に行われる予定です。

また、ドローンやIoT技術を活用した被害の早期発見や、再発防止を目的としたアフターメンテナンス手法の確立、防除と建築を横断した技術研修プログラムの開発などにも取り組み、業界全体のサービス品質向上に貢献します。

防除研究所が創業以来掲げてきた「健康で快適な暮らしを守る」という理念のもと、両社は今後も住環境の改善に向けた取り組みを進めます。

今後の展開

業務提携開始後は、消費者向け啓発セミナーの実施、技術研修プログラムの開発着手、全国展開の強化、サービス体制の拡充が予定されています。

代表者コメント

防除研究所 代表取締役の梅木厚生氏は、以下のように語っています。

創業から20年あまり、健康で快適な暮らしを守るという想いで、お客様の期待に応えてまいりました。

しかし、防除技術だけでは解決できない構造的な問題が多く存在することも事実です。

今回、建築の専門知識を持つROY様とのアライアンスにより、真に再発しない施工が可能となります。

素早い対応、高い施工技術、笑顔をお届けするという当社の理念のもと、業界全体の発展に貢献してまいります。

ROY 代表取締役の大石竜次氏は、以下のように語っています。

一級建築士事務所として数多くの建物を見てきた中で、建築構造の欠陥が害虫・害獣問題の根本原因となっている事例を数多く目にしてきました。

また、悪質な訪問販売による被害も深刻です。

今回、20年以上の実績を持つ防除研究所様との提携により、建築と防除の両面から真の解決を提供し、業界全体の信頼回復に貢献したいと考えています。

全国のお客様に安心して暮らせる住環境をお届けします。

防除と建築の専門知識を融合することで、害虫・害獣被害の再発を防ぎ、安心して暮らせる住環境が実現されます。

透明性の高いサービス提供により、消費者が納得して依頼できる体制が整備されます。

両社の連携により、業界全体の信頼回復と品質向上が期待されます。

よくある質問

Q. 業務提携はいつから開始されますか？

2026年1月29日付で業務提携が締結され、開始されています。

Q. 対応地域はどこですか？

日本全国が対応地域です（一部地域を除く）。

Q. どのようなサービスが提供されますか？

害虫・害獣の防除に加え、建築構造の専門家による侵入経路の分析、防除後の補修やリフォームまで一貫して対応するサービスが提供されます。

Q. 事前連絡なしの訪問はありますか？

事前アポイント制を徹底しており、訪問前に施工内容や費用を明確に説明する体制が整えられています。

Q. 薬剤使用は最小限に抑えられますか？

防除研究所のレスケミカル施工により、薬剤使用を最小限に抑えた対策が実施されます。

