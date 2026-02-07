現代アーティスト池田真優が、国家戦略の鍵となる新素材を開発した企業との共創により、ダボス会議やAPEC会議でも注目を集めた世界初の投資モデル「作品が売れるほど、人の命が救われる」を創出しました。

このモデルは、アートを起点に国家戦略素材、資本、医療支援、雇用創出を結び付ける循環型の仕組みです。

作品の販売が進むほど、医療研究や途上国支援が拡大し、同時に産業基盤の強化にもつながります。

現代アーティスト池田真優「世界初の投資モデル」

池田真優は、世界各国で受賞歴を持ち、社会課題をテーマに作品制作を行う女性アーティストです。

静かな作風の背景には、「アートを社会にどう生かすのか。アートで人の命を救えるのか」という一貫した問題意識があります。

2022年には、韓国主催のアジア6カ国アワード「WORLD CREATOR AWARDS2021」で大賞を受賞したほか、フランスのル・サロン展にも入選しました。

ル・サロン展は、歴史的に多くの画家が挑戦してきた権威ある展覧会で、クロード・モネでさえも落選したことで知られています。

ダボス会議・APEC会議で評価

2026年1月20日、スイス・ダボスで開催された世界経済フォーラムには、トランプ大統領をはじめ、各国の政財界リーダーが集結しました。

日本からは片山さつき財務大臣が登壇し、「責任ある積極財政」による強い日本経済の実現を訴えました。

こうした議論が交わされる中、日本発の新しい価値創出の事例として、池田真優の取り組みは世界経済フォーラムに集まった経済界の関心を集めました。

池田真優と、世界の課題解決に資する世界初の素材を開発した企業との共創は、2025年10月に韓国で開催されたAPEC会議でも紹介されました。

アートと日本の伝統工芸技術を活用し、支援を一方通行で終わらせず、双方通行で支え合いながら国際社会へ貢献するという世界で初めての取り組みです。

実際に稼働している投資モデルとして評価され、国際社会に共有されました。

発表を行ったのは、APECの官民協働プラットフォームであるアジア太平洋金融フォーラムで、保険、健康、年金、長期投資、デジタルイノベーション分野の座長を務めるMack氏です。

Mack氏は、国連、世界銀行、OECDなどで新たな国際基準の推進を牽引してきた人物として知られています。

アート作品価格が8年で1,568倍に

池田真優の作品は、価格や名声を超えた価値を持つとされます。

中東王族から1作品10万ドル超（約1,568万円）の購入予約が入るほか、世界最大のオークション会社であるクリスティーズやサザビーズの関係者からは「近い将来、1億円以上の価値になる可能性がある」との声もあります。

市場価格は8年で1,568倍という驚異的な成長を記録しています。

ドバイでの展示作品

池田真優は国際的な展示活動を精力的に行っています。

ドバイでの展示では、日本の美意識と現代アートを融合させた作品が高い評価を得ました。

「Children of the Year 2025」に選ばれたレア君

池田真優が「アートで人を救う」というテーマを明確に掲げるようになった背景には、13歳の少年・レア君とのアートプロジェクトがあります。

日本人の「和の精神」を世界に発信し、国際的な評価を得続ける取り組みを行っている少年との出会いが、池田真優の人生を大きく変えるキッカケとなりました。

2025年9月、累計来場者数が2,557万人に達した大阪・関西万博では、池田真優がEXPOアリーナ「Matsuri」で開催された国際子どもサミットのデザイナーを務めました。

世界195カ国から子ども代表が集まる中、LOANI創業者のCaroline Makaka氏による次世代リーダー授賞式が行われました。

「Children of the Year 2025」に選ばれたのは、日本の「奇跡の13歳」として毎年国連を通じて世界193カ国で紹介され続けているレア君です。

レア君は5歳で米国の難病支援施設を訪れ、日本の伝統文化を通じた支援活動を開始しました。

7歳で伝統工芸士と協働した世界アートプロジェクトに参加し、10歳の時には、アートポストカードを活用した医療支援がG20公式誌で特集されました。

ウクライナ支援プロジェクトを通じて、アートが社会を動かす力を示してきました。

トロフィーを手にしたレア君の姿を、池田真優は舞台裏から見つめていました。

ヨーロッパへ拠点移転

池田真優は能登半島復興支援の一環としても活動し、全体デザインやポストカード制作を担当しました。

きっかけは、Mack氏が登壇した台湾での国際カンファレンスと、レア君が関わる台湾地震復興プロジェクトへの同行でした。

被災地での活動を通じ、アートが命を救う手段になり得ることを実感したといいます。

2024年10月、パリコレクションでの発表を終えた池田真優は、制作拠点をヨーロッパに移しました。

内面を磨くことが創作の基盤になるとの判断からです。

美術館での展示

池田真優の作品は、世界各国の美術館で展示されています。

社会課題をテーマにした作品群は、鑑賞者に深い思索を促します。

ニューシリカジャパンとの共創

この挑戦を支えるのが、ニューシリカジャパンです。

同社は、稲作の副産物であるもみ殻から植物性シリカを精製し、そのシリカを活用した世界初の新素材を開発しました。

通常のシリカではあり得ない特徴を持つ同社の素材は、物質としての国際特許申請の準備を進めています。

この素材は、ヒュージョンエネルギー・イノベーション戦略において、国産バイオマスから安定供給できる「唯一級の戦略素材」と位置付けられています。

高い安定性と反応性を持ち、低放射化SiC材料の上流を担うことで、核融合発電の安全性、高稼働率、サプライチェーンの自立を同時に実現する可能性があります。

また、累計2兆円規模の国家プロジェクト「ラピダス」を軸とする次世代半導体分野でも「成功の鍵」として注目されています。

国内での2nm世代チップ量産や、世界で唯一無二の機能実装を可能にする潜在力を持つとされます。

池田真優の作品売上の一部は、素材の研究開発だけでなく、医療品開発、発展途上国での命を守る支援、農業生産を通じた女性の雇用創出へと循環する仕組みとなっています。

同社の根底には、創業者の岡伸二会長が掲げた「人を助け、先に尽くせ。そして、人を大きく育てよ」という理念があります。

この精神は、岡佐智代社長へと受け継がれ、素材開発にとどまらず、人材と社会を育てる企業へと進化しています。

岡田大士郎氏の参画

ニューシリカジャパンの取り組みには、元スクウェア・エニックス米国社長で、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』を世界に展開した岡田大士郎氏も参画しています。

ドイツ銀行で国際税務を統括した経歴を持つ同氏は、現在、同社の最高戦略責任者を務めています。

Mack氏をはじめ、国際金融、各国政府、エンターテインメント分野の関係者が協力者として名を連ねます。

この循環を加速させたのが、池田真優によるアートプレゼンテーション戦略です。

金融業界の関係者からも評価され、同社の国際的なマーケティングに寄与しています。

イタリアでのホームレス支援活動

2025年のクリスマス、池田真優はミラノでレア君が企画したホームレス支援活動に参加し、ドゥオーモで祈りを捧げました。

アートと素材、資本と社会貢献を結ぶこの取り組みは、国際社会における日本の生き残りをかけた次なる経済成長の一つの方向性を示すと同時に、「資本は何のために使われるべきか」という問いを投げ掛けています。

池田真優とニューシリカジャパンの共創は、アートが社会課題解決の起点となり得ることを実証しました。

作品の価値上昇が医療支援や雇用創出につながる循環型モデルは、投資と社会貢献を両立させる新たな可能性を示しています。

国際社会で評価されるこの取り組みは、日本発の価値創出モデルとして今後さらなる展開が期待されます。

現代アーティスト池田真優「世界初の投資モデル」の紹介でした。

