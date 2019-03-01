一般社団法人IT資産管理評価認定協会（SAMAC）が、『第36回ソフトウェアライセンス管理セミナー』を2026年2月25日（水）に大阪で開催します。

SAMAC『第36回ソフトウェアライセンス管理セミナー』

開催日時：2026年2月25日（水）10時〜17時00分（受付開始9時30分）

会場：プレミアホールAB（プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪2階）

所在地：大阪府大阪市北区南森町1-3-19

アクセス：地下鉄「南森町駅」2号出口より徒歩20秒、JR「大阪天満宮駅」7号出口より徒歩1分

定員：80名

参加費：無料

このセミナーは、特定のソフトウェアパブリッシャーに依存しない中立的な内容として提供されています。

今回で第36回目の開催となり、IT資産管理に初めて取り組む方から、すでに実践している方まで幅広く参加できるプログラムが用意されています。

後援＆協賛企業

後援：BSA | ビジネス・ソフトウェア・アライアンス、TMI総合法律事務所

協賛：TMI総合法律事務所、NECキャピタルソリューション、Sky、SCSK Minoriソリューションズ、ゾーホージャパン

申し込み方法

申込締切：2026年2月24日（火）※定員になり次第締め切り

申し込み：SAMAC公式サイトより受付

セッションスケジュールの詳細や申し込みは、SAMAC公式サイトで確認できます。

申し込みは先着順となっており、定員に達し次第締め切りとなります。

参加時の注意点

当日37度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は入場をお断りする場合があります。

講演資料は印刷配布されないため、開催1週間ほど前に案内されるダウンロードサイトから取得し、必要に応じて持参する必要があります。

IT資産管理やソフトウェアライセンスの適切な管理について学ぶことができる貴重な機会です。

無料で参加でき、業界の専門家から最新の知見を得られます。

IT資産管理の実務に携わる方や、これから取り組む予定の方にとって有益な情報が提供されます。

SAMAC『第36回ソフトウェアライセンス管理セミナー』の紹介でした。

