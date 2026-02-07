ガシャポン「『From TV animation ONE PIECE ワンピの実ミクロ』ブリスターチャーム」2月第4週発売！
【『From TV animation ONE PIECE ワンピの実ミクロ』ブリスターチャーム】 2月第4週 発売 価格：1回500円
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
バンダイは、ガシャポン「『From TV animation ONE PIECE ワンピの実ミクロ』ブリスターチャーム」を2月第4週に発売する。価格は1回500円。
「ONE PIECE」の公式デフォルメフィギュアシリーズ「ワンピの実」よりブリスターチャームが登場する。ワンピの実カプセルも付属し、造形としても商品としてもカプセルシリーズとしても最小の限界に挑戦したものとなっている。
ラインナップは、「モンキー・D・ルフィ」、「モンキー・D・ルフィ(ギア2)」、「モンキー・D・ルフィ(ギア3)」、「モンキー・D・ルフィ(ギア4)」、「モンキー・D・ルフィ(ギア5)」とシークレットの全6種。
モンキー・D・ルフィ
モンキー・D・ルフィ(ギア2)
モンキー・D・ルフィ(ギア3)
モンキー・D・ルフィ(ギア4)
モンキー・D・ルフィ(ギア5)
シークレット
※発売日は流通により前後する場合があります。