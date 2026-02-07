プレミアリーグ 25/26の第25節 マンチェスター・ユナイテッドとトットナムの試合が、2月7日21:30にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）らが先発に名を連ねた。

29分にトットナムのクリスティアン・ロメロ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

32分、トットナムが選手交代を行う。ウィルソン・オドベール（FW）からラドゥ・ドラグシン（DF）に交代した。

38分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロ（MF）のアシストからブライアン・ムブモ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、トットナムが選手交代を行う。デスティニー・ウドジェ（DF）に代わりsouza（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

75分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。マテウス・クニャ（FW）からベンヤミン・シェシュコ（FW）に交代した。

80分、トットナムは同時に3人を交代。ジョアン・パリーニャ（MF）、コナー・ギャラガー（MF）、ドミニク・ソランケ（FW）に代わりマティス・テル（FW）、イブ・ビスマ（MF）、ランダル・コロムアニ（FW）がピッチに入る。

その直後の81分マンチェスター・ユナイテッドに貴重な追加点が入る。ディオゴ・ダロト（DF）のアシストからブルーノ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後もマンチェスター・ユナイテッドの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが2-0で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは45分にアマド・ディアロ（MF）に、またトットナムは27分にデスティニー・ウドジェ（DF）、70分にジョアン・パリーニャ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-07 23:40:09 更新