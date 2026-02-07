第５１回衆院選は８日、投開票が行われる。

与党の自民、日本維新の会両党が総定数４６５の過半数（２３３議席）を獲得できるかどうかが焦点だ。選挙直前に結成した中道改革連合や、国民民主党などの野党が勢力を伸ばすかにも注目が集まる。９日未明にも大勢が判明する。

衆院選には、計１２８４人が立候補した。小選挙区選（定数２８９）は１１１９人、比例選（同１７６）は９１４人。うち７４９人は小選挙区選と比例選に重複立候補した。

選挙戦最終日の７日、各党党首は、物価高対策を含む経済政策や消費税減税、外交・安全保障政策などを巡って各地で最後の訴えを展開した。

高市首相（自民総裁）は東京都北区で「公約で大きな経済財政政策の転換を示した。これを審判してほしい」と述べた。その上で、「成長のスイッチを片っ端から押していく。責任ある積極財政だ。税収は税率を上げずとも増えていく」と強調した。

中道改革の野田共同代表は東京都杉並区で首相の経済政策を批判した上で、「（消費支出に占める食費の割合である）エンゲル係数が４４年ぶりの高さになった。食料品（の消費税率）を０％にする。秋までに実現する」と訴えた。

維新の吉村代表は京都市で「高校の授業料無償化は自民だけではできなかった」と指摘し、「連立政権の合意を前に進めていく推進力、エンジン、アクセルの役割をやらせてもらいたい」と支持を呼びかけた。

国民民主の玉木代表は東京都中野区で「新しい政治の流れを止めないでほしい」と強調。「住民税の課税最低限を引き上げ、皆さんの手取りをもっと増やしたい。頑張っている現役世代の応援団になりたい」とアピールした。

参政党の神谷代表は千葉市で「日本の国は、日本人が支える。外国人や外国資本に頼ってはダメだ」と述べ、「日本人ファーストの実現」を訴えた。

共産党の田村委員長は東京都板橋区でマイクを握り、「無責任な国債大量発行はだめだ」と政府の財政政策を批判した。

れいわ新選組の山本代表は福岡市で「自民が最も嫌がるカウンター（対抗）勢力に力を与えてほしい」と力を込めた。

減税ゆうこく、日本保守党、社民党、チームみらいの各党首もそれぞれ最後の訴えを行った。