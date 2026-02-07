ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式を行い、22日まで17日間の熱戦に突入した。複数都市で行われた開会式で、日本選手団の入場シーンを捉えた1枚が話題に。ネット上で感動の声が広がっている。

話題を呼んだのはイタリア北部にあるリビーニョで行われた開会式での一コマだ。日本選手団は黄色の輪の入場ゲートの下を通過。遠目からその場面を切り取ると、旗手が持っていた日の丸と偶然にもシンクロする芸術的な構図となっていた。

五輪公式Xが“二重丸”になった決定的瞬間の1枚を公開。X上で様々な声が書き込まれた。

「これはカッコいい」

「この写真は本当に秀逸」

「なんだろう。。泣きそうになった」

「美しくて震えた」

「これパッと見たら、なぜか涙が出る」

「やっぱり日の丸って美しいな」

メイン会場となったミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）の開会式では、日の丸の小旗だけでなく、開催地イタリアの小旗も持って行進。開催国へ敬意を示した振る舞いに世界中から絶賛が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）