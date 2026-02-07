◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー女子 ドイツ５―２日本（７日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグ（Ｌ）Ｂ組第２戦でドイツ（同９位）に２―５で敗れ、今大会初黒星を喫した。

開始わずか４４分で先制を許した。その後も悪い流れを断ち切れず、０―３で第１ピリオドを終えた。０―５から三浦芽依、輪島夢叶（ゆめか）が連続得点を奪ったが、反撃もここまで。小池詩織主将は試合後「最初の５分は奥でやろうとチームで話して臨んだが、逆にドイツに最初の５分攻められて、３連続で失点したのが一番の敗因」と悔やんだ。

身長が高く、スピードもあるドイツ。先月の練習試合では延長の末に３―２で競り勝った相手だが、「ボディーコンタクトや１つ１つのバトルは、ハードに今日はきていた」と五輪での戦いは大きく違うものとなった。

１日のオフを挟んで次戦は地元・イタリア戦。小池主将は「、パワープレーは非常に上手な選手たちがいる。反則は気をつけないといけない」と警戒する。日本初のメダル獲得へ、１次Ｌ突破が第一関門となる。「チームで今日の試合の反省を共有して次に臨みたい」と次戦を見据えた。