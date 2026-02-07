ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ五輪スキー女子スロープスタイル 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ五輪スキー女子スロープスタイル 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ五輪スキー女子スロープスタイル 2026年2月7日 23時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、試合直前の練習後に笑顔を見せる谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬） 【新華社ミラノ2月7日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日、リビーニョでフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が決勝に進んだ。７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）７日、試合直前の練習後に笑顔を見せる谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選を終えた谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌（右）。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選で、母親と言葉を交わす谷愛凌（右）。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌（右）。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）７日、試合直前の練習後に笑顔を見せる谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）７日、試合直前の練習後に笑顔を見せる谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬） リンクをコピーする みんなの感想は？