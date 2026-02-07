７日、試合直前の練習後に笑顔を見せる谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）

　【新華社ミラノ2月7日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日、リビーニョでフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が決勝に進んだ。

７日、女子スロープスタイル予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）
７日、女子スロープスタイル予選を終えた谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
７日、女子スロープスタイル予選で、母親と言葉を交わす谷愛凌（右）。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
