「バケモノ」「恐るべし」「まだ卒業前」仙台18歳ルーキーがデビュー戦で“時を止めるスーパー弾”
ベガルタ仙台の18歳FW古屋歩夢が7日、敵地で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・栃木シティ戦(○4-1)で驚きの初ゴールを挙げた。
東京都出身の古屋はFC多摩ジュニアユースから仙台ユースを経て、今季トップチームに正式昇格。開幕戦でスタメンに抜擢され、プロデビューを果たした。
すると3-1で迎えた後半7分、最前線でロングボールを収め、遠めの位置から右足でループシュート。前に出ていた相手GKの頭上を越えてゴールに吸い込まれ、デビュー戦でプロ初得点を記録した。
この得点シーンを『DAZN』の公式X(@DAZN_JPN)が「時を止めるスーパーゴール」として紹介。「素晴らしい!!!」「本当にすごすぎる」「バケモノルーキー」「トラップからシュートまで完璧」「流石!仙台ユースを最高成績に導いたストライカー!」「恐るべし18歳のルーキー」「まだ卒業前というね」「これで18歳はさすがに希望すぎる」と絶賛の声が相次いだ。
