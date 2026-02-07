「いつまでも若い」「めっちゃ可愛かった」“平成の歌姫”がユニ&ミニスカ姿で熱唱
歌手の鈴木亜美さんが7日に自身のX(@AMIAMI5729)を更新し、FC東京のホームゲームに来場したことを報告した。
FC東京は同日に味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグEAST第1節で鹿島アントラーズと対戦。1-1で突入したPK戦を5-4で制し、白星スタートを飾った。
鈴木さんは『MIXI Day』の一環として会場を訪れ、ハーフタイムにスペシャルライブを実施。寒空の中、FC東京のユニフォームと白いミニスカートという姿で代表曲『BE TOGETHER』を熱唱した。
試合後に鈴木さんは「FC東京vs鹿島アントラーズ ハーフタイムショー に出演させていただきました ありがとうございました!」と綴り、当日の写真をアップ。この投稿に対し、「アミーゴいつまでも若い」「ユニフォーム似合ってます」「変わらずの可愛らしさと歌唱力でした」「若い頃より可愛くなってないか」「あみーごめっちゃ可愛かったな〜」「極寒の中、ありがとうございました」といった声が寄せられた。
FC東京vs鹿島アントラーズ— 鈴木亜美 (@AMIAMI5729) February 7, 2026
ハーフタイムショー に出演させていただきました✨
ありがとうございました❗️#あみーゴ#鈴木亜美 pic.twitter.com/E3SNCaGvk8