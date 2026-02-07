「胃酸過多」で胸焼け…水はどのくらい飲むと効果的？ 対処法を医師が解説！

日々の食事の消化・殺菌のために欠かせない「胃酸」ですが、胃酸の働きが活発化しすぎてしまうと胃の粘膜まで溶かしてしまいます。その主成分は塩酸であり、非常に強力です。

何らかの原因によって胃酸過多になってしまうと、胃粘膜がダメージを負って胸焼け・胃もたれなどの症状を引き起こします。

胃に負担がかかった状態が続けば次第にさまざまな病気につながる危険性もあるため、放置せずに胃酸のバランスを整える処置を行うことが大切です。

今回は、食事で気をつけたいことなどについてご紹介します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

胃酸過多を抑える食事

胃酸過多を抑える食べ物はありますか？

胃酸過多を抑えるためには、胃酸の分泌を抑えることが求められます。胃酸の分泌は胃にとって消化の悪い食べ物に対して活発化するため、消化の良い食べ物を積極的に摂取するようにしましょう。脂肪分・糖質が多く、繊維の多い食品を避けることが大切です。おすすめな食べ物は以下に挙げるので、ぜひ参考にしてみてください。

おかゆ・うどん・パン

ジャガイモ・キャベツ・ブロッコリー・オクラ・里芋・大根

豆腐・卵

白身魚・鶏肉

和食を中心としたメニューだと胃の負担を減らせるのでおすすめです。なるべく硬い食材は避け、柔らかく煮込む・茹でる・蒸すなどの調理法を取り入れた食事をしましょう。

反対に、胃酸過多のときに避けたほうが良い食べ物を教えてください。

胃に大きな負担をかけるのは、刺激の強い食べ物です。例えば以下のような食べ物が挙げられます。

アルコール・炭酸・カフェイン

香辛料

柑橘類

極端に熱い・冷たい食べ物

脂肪分の多い肉

欧米化したメニューは胃酸過多の他にも血液中の脂肪分を高めてしまう可能性があるため、なるべく避けることをおすすめします。

特にファストフード・インスタント食品は刺激が強いので、胃酸過多の方は控えましょう。

空腹時の胃酸過多の対処法を教えてください。

空腹時に酸っぱい胃液が上がってきたり、胸焼けしたりする場合には、コップ一杯の水を飲んで安静にしましょう。一気に飲み干さず、ゆっくりと飲むことが大切です。食事が取れそうなのであれば、前述の「胃酸過多を抑える食べ物」を腹8分目を目安に摂取してください。空腹時の胃酸過多は、生活習慣の乱れが顕著である場合にみられやすいです。胃の発信するSOSなので、続くようであれば放置せずに医療機関を受診してください。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

胃の不調は日常的に起こりやすく、胸焼け・胃もたれの頻度が多い方は特に無視してしまいやすい症状です。胃酸過多は放置していると全身のさまざまな病気を引き起こしてしまうため、続くようであれば早めに医療機関を受診して医師の指示を仰ぐようにしてください。胃酸過多は胃からのSOSです。できるだけ早く根本的な改善に努めるようにしましょう。胃の調子の悪さを感じている方は、一度生活習慣を見直すことから始めてみてください。

胃は非常にデリケートな器官であり、日々の食事・ストレスなどのライフスタイルの影響をそのまま受けてしまいます。

胃酸過多になると胃の粘膜が荒れて胃もたれ・胃痛などの症状が出る他、進行すれば胃潰瘍・逆流性食道炎につながるでしょう。

胃酸が上がってきてしまえば声が枯れたり、中耳炎になったりと全身の病気の原因にもなりうるため、放置しないことが大切です。

生活習慣指導・薬物療法を続けて、再発しないような習慣づくりを心がけましょう。

