伊豆諸島南部では、８日昼過ぎから９日はじめにかけて高波に警戒し、小笠原諸島では９日は高波に注意・警戒してください。東京地方では８日昼前にかけて、伊豆諸島では８日昼前から夜のはじめ頃にかけて、大雪となる所がある見込みです。大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒してください。

［気象概況］

関東甲信地方は８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、伊豆諸島南部では８日は、大しけとなるでしょう。冬型の気圧配置は９日も続く見込みです。

また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となり、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、東京地方では多摩地方の山沿いや山地を中心に降雪量が多くなり、８日昼前にかけて２３区を含め大雪となる所があるでしょう。伊豆諸島でも、８日昼前から夜のはじめ頃にかけて、大雪となる所がある見込みです。





［波の予想］伊豆諸島南部では、８日昼過ぎから９日はじめにかけて、大しけとなる見込みです。小笠原諸島では８日夜のはじめ頃から９日にかけて、しけとなるでしょう。予想より風が強まった場合には、小笠原諸島では９日は、警報級の高波となる可能性があります。８日に予想される波の高さ伊豆諸島南部 ６メートル小笠原諸島 ４メートル９日に予想される波の高さ伊豆諸島南部 ６メートル小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

［雪の予想］



７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東京２３区 ５センチ

多摩北部 ５センチ

多摩南部 ７センチ

多摩西部 １０センチ

伊豆諸島北部 ５センチ

伊豆諸島南部 ３センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、多摩地方の山沿いや山地では、警報級の大雪となる可能性があります。



［防災事項］

