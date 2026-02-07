¡Ú£×£×£Å¡ÛÃæÍ¸¿¿Êå¡¡¥¿¥Þ¡¦¥È¥ó¥¬¤ÈÌó13Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê°ìµ³ÂÇ¤Á¤â¡Ä£Í£Æ£Ô¤ÎÈÜÎô²ðÆþ¤Ç»´ÇÔ
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Îà¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëáÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢£×£×£Å¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥¿¥Þ¡¦¥È¥ó¥¬¤È¤Î£±£³Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤â¡¢ÈÜÎô¤ÊÉÔË¡²ðÆþ¤ò¤¯¤é¤Ã¤ÆÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥í¡¦¥·¥³¥¢Î¨¤¤¤ë¶Ë°·³¡Ö£Í£Æ£Ô¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ë¥¿¥Þ¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÖµ¡£ÃæÍ¸¤Ï£±·î¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ÈàºÇ¸åá¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÀËÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Þ¤«¤é°ÊÁ°¤ÎÃæÍ¸¤Ê¤é¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæÍ¸¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Æ¤¨¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢£²¿Í¤Î¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç£²£°£±£²Ç¯£µ·î¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£±£³Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£ÃæÍ¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Þ¤Ï¿·Æü»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æ´é¤ËÇò¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¬¡¦¥í¥¢¤È£Ê£Ã¥Þ¥Æ¥ª¡Ê¸µ¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¡Ë¡¢¸µ¿·ÆüËÜÀª¤Î£Í£Æ£Ô·³¤ò½¢¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥³¥¢¤òÁêËÀ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£×£×£Å¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤âÃ¥¤Ã¤ÆÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î²ðÆþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£
¡¡ÃæÍ¸¤Ï¥í¡¼¥×ºÝ¤Ç¥Þ¥Æ¥ª¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ¤«¤éËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤«¤éÈ¿·â³«»Ï¡£¥«¥«¥ÈÍî¤È¤·¤«¤é¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ò¥¿¥Þ¤ÎÂ¦Æ¬Éô¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÆÀ°Õ¤Î¤¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤À¡£¥¿¥Þ¤«¤é¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Þ¥Æ¥ª¤¬¥¿¥Þ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¾ì³°¤ØÆ¨¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¤âÉÔË¡²ðÆþ¤Ë¤¢¤¦¤â¡¢ÃæÍ¸¤Ï¡ÖÍè¤¤¤è¡¢¥ª¥é¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¥¿¥Þ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤À¡£¤³¤ó¿È¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¡¢¥¥ó¥·¥ã¥µÈ¯¼Í¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Äº£ÅÙ¤Ï¥Þ¥Æ¥ª¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿·ä¤Ë¡¢¾ì³°¤«¤é¥¿¥ó¥¬¤¬ÃæÍ¸¤Î±¦Â¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£ÃæÍ¸¤ÏÇØ¸å¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥¿¥Þ¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¥È¤ò¹¢¸µ¤ËÄ¾·â¤µ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àè·îËö¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ëÀï¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤è¤¦¤¬¡¢£Í£Æ£Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¤Î£± vs £³¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÃæÍ¸¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ï±åÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£Æ£ÔÂÐºö¤¬µÞÌ³¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£