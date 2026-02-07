歌手として様々なヒット曲を持つ世界の歌姫、サラ・ブライトマンが７日、最後の五輪に挑む日本代表選手にエールを送った。

自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「坂本花織選手、オリンピック女子フィギュアスケート団体戦のショートプログラムで優勝おめでとうございます！」と、日本時間６日に行われたフィギュアスケート団体戦に出場し、ショートプログラム（ＳＰ）で首位に立った坂本を祝福。「そして演技に『Ｔｉｍｅ Ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ』を選んでいただき感謝申し上げます。今後の競技でもご活躍をお祈りしております」と個人競技を含む今後の活躍を願うコメントを寄せた。

今シーズンでの引退を表明している坂本は、２０２５ー２０２６シーズンのＳＰに「Ｔｉｍｅ Ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ」を採用、団体戦でも同曲に乗ってダイナミックで美しい演技を披露し、今季世界最高の７８・８８点を叩き出した。

フィギュアスケート団体戦に臨む日本代表は、２２年の北京五輪では銀メダル。初の金メダル獲得を目指す。団体第１日を終え米国に次ぐ２位。アイスダンスで吉田唄菜、森田真沙也組が８位、ペアショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来、木原龍一組が１位、女子ＳＰで坂本花織が１位を獲得し、合計２３点で同２５点の米国を追う。