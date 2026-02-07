第51回衆議院選挙は8日が投票日です。消費減税を含む経済対策などを主な争点に、高市政権を信任するかが問われることになります。選挙戦最終日、各党の党首らは全国各地で有権者に最後の訴えを行いました。

自民党・高市総裁

「これからも働いて働いて働いて働いて働いて、働き抜いてまいります。もう、かむようになってまいりました。もっともっと日本を豊かな国に、そして将来への希望がもてる国に、そして、次の世代に自信をもって引き継げる国にしてまいりましょう。よろしくお願いします」

中道改革連合・野田共同代表

「ようやく熟議の国会が定着した時に、1人の人のもとの熱狂で民主主義を否定していいんでしょうか。日本の民主主義を後退させないためにも、平和な国を将来世代に残すためにも、豊かさを分かちあえる国にするためにも、中道に力を貸していただきたいと思います」

日本維新の会・吉村代表

「道のないところに道を作ってきた、あの万博もできた、これはみなさんからの支えがあったからできたんです。これからも、とにかく前を向いて走って行きたいと思うんです」

国民民主党・玉木代表

「私たちは現役世代の応援団でありたい。負担の世代を希望の世代に変えたいからです。その思いがこもったキャッチフレーズが『手取りを増やす』経済政策です」

共産党・田村委員長

「日本共産党をこの選挙で伸ばしていただいて、どうか右へ右へ、戦争の方へと流れていく政治に立ち向かう力を国会の中に下さい」

れいわ新選組・山本代表

「失われた30年を40年にしないために、消費税は廃止、社会保険料は減免、つなぎの現金給付10万円、ただし、金持ちからはあとで税金で取る。そういうやり方が必要だと思いませんか？」

参政党・神谷代表

「誰が外国人をこんなにたくさん入れてくれって頼んだんですか。彼らの人生を我々が責任を持って面倒見ていかないといけないんです、国民として。それの責任が取れないなら受け入れてはいけない」

減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表

「消費税は我々の賃金を下げる、我々の雇用を不安定にする。年金と賃金を、消費税をなくして上げましょう」

日本保守党・百田代表

「我々はなんとしてでも日本を守り抜く。今現在の移民政策をいったんストップする。日本のこれまで全く考えてなかった移民の制度設計をイチから真剣に国としてやる」

社民党・福島党首

「実質賃金は下がり続けている、生活がつらい。だから社民党は消費税についてゼロ。あなたの社会保険料を半額にします」

チームみらい・安野党首

「働いても働いても手取りがなかなか残らない。そう感じられていると思います。だからこそ、私たちは消費税の減税ではなく社会保険料の減免、これを訴えて参りたいと思います」

今回の選挙は自民党と日本維新の会による連立政権発足の後、初の国政選挙となりました。与党が過半数の議席を確保し政権を維持するのか、新しく誕生した中道改革連合など野党がどこまで議席を獲得できるかが焦点となります。

8日は午前7時から午後8時まで投票できますが、総務省によりますと雪などの影響で、全国の投票所のおよそ4割が終了時間を繰り上げるとしています。

また、総務省によりますと、6日時点で全国で2079万人あまりが期日前投票を行いました。前回の衆議院選挙の同じ時期と比べて26.56％増え、全有権者の2割を超えています。