朝鮮学校の児童（右から２番目）も招かれたキムチ漬けの体験授業＝４日、川崎市立さくら小

◆記者の視点＝石橋学

選挙戦唯一の日曜日となった１日、私はＪＲ川崎駅前へ向かった。各政党・候補者が外国人差別政策を競い合う「ヘイト選挙」に反対の声を上げようと、市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」が街宣に取り組んでいた。

ちらしを受け取った高校生５人組を呼び止めた。

「日本に外国人は要らないと選挙で叫ぶ候補者がいて、その取材をしているんだけれど…」

１人がすぐに反応した。

「あ、知ってる。友だちのお母さんも言っていました。ルールを守らない外国人がいて、土葬をしてはいけないのに勝手に埋めたイスラム教徒がいるって」

一つの事例をもって「だから○○人は」とひとくくりにして問題視する。デマも交えたそんな差別を、恐らくは交流サイト（ＳＮＳ）でうのみにして、子どもに吹き込む大人がいる。被害を拡散させるインターネット上のヘイトスピーチの深刻さを改めて知る。

その彼は続けた。

「日本に来るならルールを守ってほしい。守らないのはちょっと違うなって」

こちらは高市早苗政権が推し進める「外国人規制強化」の悪影響だろう。「ルールを守らない外国人」によって国民の安全・安心が脅かされていると喧伝（けんでん）し、あたかも外国人が日本社会に害を及ぼしているかのように政府が率先して偏見を広めている。私は聞いた。

「僕もだけれど、みんなもちょっとルールを破ってしまうことだってあるよね？ 外国人だけ問題にするのは変じゃないかな？」

一同、「ある、ある」「確かにそうだ」とうなずく。

私はさらに「君たちにも、外国ルーツの友だちがいるんじゃないかな。その友だちは日本人じゃないからといって特別に悪いことをするかな」と尋ねた。４人の視線が１人に向かった。

「ここにいる」「俺らと変わらないよな」「何の問題もない」

そんな声がぽつぽつと漏れた。

「彼が出て行けと言われてるのと同じなんだけど、どう思う？」

「許せない」「言ったやつを何が何でもやめさせる」「簡単に言って撲滅っす」

最後はヘイトを真に受けた仲間の言葉を打ち消すような強い調子に、ほっとする思いだった。

■「川崎は前進している」

ちらしを配っていたのは、１８歳だった１０年前にヘイトスピーチに抗議するカウンター活動で声をからしていた女性だった。東京都に暮らし、現在は３歳の女の子を育てるシングルマザー。

「日常的に差別を感じているからか、女性の受け取りがよかった。若者の反応もいいですね」

２０１５年、１６年と川崎ではヘイトの嵐が吹き荒れた。レイシストのデモが在日コリアン集住地区の川崎区桜本を襲った。「ゴキブリ朝鮮人」「首を絞めてやる」というジェノサイド（集団殺害）の扇動までがまちなかに響いた。

昨年９月、久しぶりに川崎を訪ね、パレードに参加した。やはり川崎市長選にレイシストが立候補を表明し、地域に不安が広がっていた。約５００人が列をなし「差別は許さない」「共に生きよう」とアピールした。先頭を歩いたのは、色とりどりのチマ・チョゴリで着飾った、車いすに座った在日１世のハルモニ（おばあさん）たちだった。

「子どもにおもちゃをくれて、ベビーカーを押す私にも温かく配慮してもらって。互いを尊重し合い、いろんな人が堂々と暮らしていることを示すパレード。よそ者の私にもみんな優しくて愛を感じました」

また川崎へ行こうと思ったのは、やはりヘイト選挙への危機感だった。「外国人問題」があるかのように規制強化が語られ、その一つ一つに外国籍者の人生、命まで懸かっていることにどれだけ思いが至っているのか、疑問でならなかった。

「そんな政治家たちを受け入れている一員になるのが嫌で、どうやってノーを示せるか考えていました。私にとって高市政権がこの３カ月間でやったことは、娘が見たがっていた上野のパンダを見られなくなったこと。それも一方的に敵対心をむきだしにしたために」

首相からしてとめどない政治の退廃にも、このまちは踏ん張っているように映る。川崎の闘いからヘイトスピーチ解消法ができ、差別的言動に刑事罰を科す全国唯一の条例ができた。そして決して後戻りさせまいとヘイト選挙にも抗（あらが）っている。

「それもいろんな属性、主義主張の人が参加して。この１０年、子どもは大きくなって、でも私の暮らしは小さくなり、川崎はしっかり前へ進んでいる。このまちがコツコツと歩んできたことを自分の人生に置き換えて、頑張ろうと思えました」

■ヘイトが扇動する暴力

選挙戦も終盤を迎えた４日夜、私はヘイト選挙の暴力を目の当たりにした。

神奈川１２区から立候補しているレイシスト、菊竹進氏への抗議に市民有志が集まった。差別動画で広告収入を得るヘイトユーチューバーの菊竹氏は藤沢市内で計画が進むモスク建設にかこつけて「イスラム教徒に侵略される」というでたらめをまき散らす。

差別をやめろと抗議されるや、菊竹氏は選挙カーの上で「選挙妨害だ」とわめき立てた。加害者であるレイシストが被害者を装い、抗議者もマイノリティーもいっしょくたにして攻撃を仕向ける何重にもひきょうな態度である。

そして、煽（あお）られた通りすがりの男子高校生が抗議の声を上げていた女性を突き飛ばすという暴力沙汰が起きた。

これは人権を守るための行動なのだとカウンター市民に説かれ、男子生徒は間違いを認めた。

「この頃、外国人が増えてきたから関心を持つようになって。候補者が言っていることは正しいはずだろうと思い、感情的になってしまった」

私は、この高校生もあの授業を受けていればと思った。

その日の午前中、桜本にある市立さくら小学校で毎冬恒例のキムチ漬けの体験授業が行われていた。先生役は在日コリアンのハルモニ（おばあさん）たち。９５歳、石日分（ソクイルブン）さんは６年生の児童に語りかけた。

「私たちは植民地だった朝鮮半島から日本へ来ました。昔は『キムチ』はいじめの言葉でした。キムチくさい、帰れといじめられました。皆さんと一緒に漬けられるようになるなんて夢のよう。差別をせず、平和を守っていくことが一番大事です」

近くの川崎朝鮮初級学校の６年生の女子児童も参加していた。休み時間になると一緒に遊ぼうと声がかかった。日本人の子、コリアンルーツの子、フィリピンや中国が出身の子が輪になって、ばば抜きを始めた。

その様子を見守った引率の先生も小学生の頃、キムチ漬けの授業に招かれていた。「ずっと続けてきたこのまちの取り組みの尊さを感じます。これがあるべき社会の姿だな、と」

授業の締めくくりで感想を発表した男子児童は言った。「外国との関わりは難しいので１日１時間でもこうした交流を増やしていきたいと思いました」

もう少し話を聞く。

─「外国との関わりが難しい」っていうのは。

「親日、反日って言われますよね」

−ユーチューブとかで？

「はい。日本が攻撃されてるとか。すぐ隣の国なのにおかしいと思います。クラスでもみんな仲良く遊んでいます」

そう、私たちは既に共に生きている。ならば選ぶ未来はより豊かな共生社会であるはずだ。

最後に聞いた。

−ハルモニたちとのキムチづくりはどうでしたか。

「自分の子どもに教えるみたいで優しかったです。食べるのが楽しみ。あんなに親身に教えてくれたのでおいしいと思います」