【ホラー】マンションで続いた怪異！“見える夫”が暮らした事故物件に潜む“見えない住人”の恐怖【作者に聞く】
子供のころから文字や絵で補足しながら会話を楽しみ、やがて伝えたいことを頭の中で反芻するうちにそれを漫画として描くようになったという、キタハタエミ(@emi_kitahata)さん。Instagramにて、趣味で描くエッセイ漫画を公開している。 今回は、キタハタエミさんが2019年から投稿している「夫の見た幽霊」シリーズから、「夫の見た幽霊 エレベーター／吹聴」を紹介。こちらは、猫の姿で描かれた“幽霊が見える夫”の不思議体験を題材にしたエッセイ漫画の3作目だ。本作の見どころや裏話などを、作者のキタハタエミさんに伺った。
Instagramでエッセイ漫画を発表しているキタハタエミさん。「夫の見た幽霊」シリーズから、今回取り上げる「夫の見た幽霊3 エレベーター／吹聴」では、旦那さんが一人暮らししていたマンションで遭遇した恐怖体験が描かれている。旦那さんは普通のサラリーマンなのだが、自分でもよく分からないけど見えてしまう体質。「夫本人は暗示のように『自分には霊感なんかない』と言っています。なぜ見えるのかは、自分でもよく分からないみたいです」と作者のキタハタさんは語る。
作品のネタのベースはほぼノンフィクションだが、漫画を読んだ旦那さんから「違うよ」と指摘されることも。「こちらから尋ねない限りあまり詳細を話してくれません。なので、夫からすると事実と異なる部分があるのかもしれません」と語り、だったら最初に言って欲しいと思うこともあるようだ。取材では作中には描かれなかった後日談も明かされた。実はそのマンションは事故物件情報サイトで「炎マーク」が2つ付いており、旦那さんが住んでいた部屋ではないが別の階で過去に2件の事件があった物件だったのだ！キタハタさんに怖い体験をしたことがあるかと尋ねてみると、旦那さんとの電話中に奇妙な声が混線するなどの経験があったという。
今後も続く予定のシリーズだが、旦那さんは現在進行形で降りかかっている怪異については一切教えてくれないそうで、漫画として描ける日はまだ先かもしれない。それでもキタハタさんは描きかけの少女漫画やエッセイを少しずつ更新していきたいと意気込みを語ってくれた。「友達に手紙を書くような気持ちで描いている」と語るエッセイ漫画もチェックしてみてほしい。
取材協力：キタハタエミ(@emi_kitahata)
