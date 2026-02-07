お笑いタレントのゆりやんレトリィバァさん（35）が6日、自身が初監督した映画『禍禍女』（公開中）の初日舞台挨拶に登場。イベント中にボケを連発しました。

映画は、ゆりやん監督自身が経験した恋愛をユーモラスに描いた作品。既に海外の4つの映画祭で賞を獲得し、30の国際映画祭に正式出品・ノミネートされています。

舞台挨拶に登場したゆりやんさんは「みなさま本日はお忙しい中、お越しくださいましてありがとうございます。映画『禍禍女』監督のスティーブン・スピルバーグです」とボケると、会場からは拍手が起こりました。

■ゆりやんレトリィバァ「広いところでちっちゃいことして」 ボケ連発

この日、主演の南沙良さん（23）は体調不良のためイベントを欠席。ゆりやんさんは「楽しみにしてくださってたみなさん申し訳ございませんでした。南沙良さんを目的できょうチケット買われた方？」と、観客に挙手を求めながら客席へ。手を挙げた南さんのファンの前に行くと「南沙良さんと握手したことある手です」と、いきなり握手を交わしました。

さらに、ゆりやんさんはその場で「本当に…ごめんなさい」と今にも泣き出しそうなそぶりを見せますが、顔を上げると変顔。そのまま「広いところでちっちゃいことしてすみません」と話しながらステージに上がると、その瞬間に大きなオナラの音が。さらに、サングラスをずらしてかけるなどのボケを連発して大暴れ。会場を盛り上げました。