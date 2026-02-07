お笑いコンビ、爆笑問題が7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ 30周年記念公演」に出演した。

田中裕二（61）は「明日は衆院選挙。太田さんはTBSの選挙特番で大変ですね」。太田光（60）が「この後、TBSに行ってリハーサルです。高市さん、来てくれるかな」とボケると、田中は「来ねえよ。お前の不規則発言のためのリハなんだから」とツッコんだ。

田中が「新しい党ができましたね。中道改革連合、テレビで暴走族みたいと言われていた」。太田は「斉藤代表が『我々は暴走族ではありません』と言ってたね。『宗教団体です』って」とボケた。

田中が「心配なのはれいわ新選組」と山本太郎代表の病気での辞任を挙げると、太田は「オンラインカジノ」とボケた。田中は「それは令和ロマンだよ」とM−1グランプリを連覇した漫才コンビの名前を出してツッコんだ。

田中が、高市早苗首相の人気ぶりを表現する言葉で「『サナ活』なんていうのがありますね」と紹介すると、太田は「『石活』はなかった。おにぎりをきたらなしく食べたりね」と、石破茂前首相をイジった。さらに田中が「“だらし内閣”って言われてただろう」とかぶせた。

太田は「高市首相はドラムをたたくから、自民党でバンドを組めばいい。林総務相がギターを弾けるから、ベースに小泉防衛相、キーボードに片山外相なんてね。ボーカルは麻生太■（■は郎の旧字体）で」。そして「お前をろう人形にしてやる」と、閣下とも呼ばれる麻生副総裁の声で、ロックバンド聖飢魔IIのデーモン閣下のものまねをして笑わせた。

エンディングでは田中が「30年間ありがとうございました。まだまだ続きます」。太田も「ありがとうございました」と頭を下げた。