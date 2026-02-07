ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は7日の4日目11Rまで予選が行われ、8日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。

7R、稲田浩二（41＝兵庫）は最終マークで馬場貴也をかわして3着。得点率6.33の13位で予選を終えた。

グランプリ優勝エンジンの77号機を引き当て、初日から注目を集めている。果たして期待値通りの活躍ができているか、と言われたら微妙な現状だ。

「悪くないけど周りとそう変わらない。なんとかついていく程度。特徴もないですしね」

実績に比例しない動きで、もどかしさがこちらにも伝わってきそうなコメントだ。もちろん、このままで満足するわけにはいかないものの「それなりにペラは叩いているんですけどね」と表情は曇りがち。

準優勝戦は10R5号艇。住之江が誇る看板機の底力を引き出せば、優勝した昨年の三国を含め過去10年で6回の優勝戦進出を誇る（昨年の三国以外で2018年びわこ、20年尼崎、21年三国、22年びわこ、23年住之江）相性のいいタイトルでファイナリストに名を連ねる可能性はグッと高まる。