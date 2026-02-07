ミラノ・コルティナ冬季五輪は７日、アイスホッケー女子の１次リーグが行われ、Ｂ組の日本代表「スマイルジャパン」（世界ランク８位）は、ドイツ（同９位）に２―５で敗れ、通算成績を１勝１敗とした。

第１ピリオド４４秒、日本は正面からのシュートをＧＫがはじいたこぼれ球を押し込まれ、先制を許す。８分４４秒、１３分３秒にも続けて失点し０−３とリードを許す苦しい展開となった。

第２ピリオド、２５分２４秒にもＧＫがはじいた浮き球を決められ、３０分３０秒には個人技で切り込まれ失点、０−５と大量リードを許す。しかし、相手の反則で１人多いパワープレーのチャンスを得た日本は、３６分４５秒にＦＷ三浦芽依（トヨタシグナス）が、後ろから来たパックにスティックを薄く当ててコースを変える技ありのシュートを決める。パワープレーが終わった直後の３７分０７秒にも、初の五輪のＦＷ輪島夢叶（道路建設）が、初ゴールを決めて２−５と追いすがる。

第３ピリオドは、第２ピリオドから引き続いた日本のパワープレーからスタート。しかしこのパワープレーは生かせず。残り７分には双子のＦＷ野呂里桜（ダイシン）の惜しいシュートもあったが、相手ＤＦ陣の体を張った守備に防がれ、追い上げはならなかった。

アイスホッケーの女子は１０チームが出場。１次リーグはＡ、Ｂの二つの組に分かれた総当たり戦で、世界ランクの上位５チームがＡ組に入り、全チームが準々決勝に進出する。下位５チームは上位３チームが準々決勝に進出する。