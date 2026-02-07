2.5次元グループ「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが7日、東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」を開催した。昨年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで初開催。大好評を博して、2年連続のお祭りとなった。明日8日のステージにも、同じく全5グループ29人のメンバーたちが出演する。

もはや、令和のJ-POP界では欠かすことのできないジャンルとなった2.5次元アーティスト。その最大勢力STPRファミリーが、再び東京ドームに帰ってきた。10色以上のペンライトが揺れる4万人の大観衆のど真ん中の花道に、真っ先に現れたのは“長男”すとぷりの6人だ。

「好きだ」

最年長さとみがクールにひと言を発するだけで、黄色い声が天井をつんざく。近年は所属事務所STPRの社長業やプロデュース業に専念し、ライブはご無沙汰だった“レアキャラ”リーダーななもり。が「最高の思い出を作りましょう！」と歌い出すと、この夜一番の歓声が起こった。

結成10年目のさわやか王子様すとぷり。ダークでクールな騎士X。お祭り騒ぎはナンバーワンAMPTAK。近未来サイバー集団めておら。ポップな新人グループすにすて。

多彩な29人が、グループで、ユニットで、ソロで、全員でと息をつかせぬテンポで、メドレー合わせて全43曲を披露。跳び箱レースなどバラエティーコーナーも満載の3時間半だった。

「めちゃめちゃ楽しいすとふぇすだったね、We are STPR！」（すとぷり莉犬）

活動1年未満のすにすて（84万人）以外の4グループは、YouTube公式チャンネル登録者数100万人超えの人気配信者にして、国内屈指の集客力を誇るアーティストたち。2次元でも3次元でも無双する若いSTPRアイドルたちは、2026年も愛と笑顔の輪で、モットーの「楽しいを届ける」。