¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾®ÇÈ¡¡¸µÆ±Ìç¡¦ÁÔÎï°¡Èþ¤òà¹õ¥¹¥×¥ì¡¼Áòá¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ£Ö£³¡Ä¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÈÞÆî¤¬Ì¾¾è¤ê
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂÀï¡Ê£·Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¡Ê£²£¸¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔÎï¤È¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¤«¤é¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¡Ê£Ç£Å¡Ë¤Ç¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÁÔÎï¤¬º¸¥Ò¥¶Á°½½»úð×ÂÓ¤ÎÉé½ý¤ÈÈ¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á·ç¾ìÃæ¤Î£²£´Ç¯£··î¤Ë¾®ÇÈ¤¬Â¤È¿¡£¸½ºß¤Î£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁÔÎï¤ÎÀª¤¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤¿²¦¼Ô¤À¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê½³¤êµ»¤Ç¤±¤óÀ©¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÁÔÎï¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥à¤«¤é¤ÎÍë¤ÎÇ¡¤¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÆÀ¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»ë³¦¤òÃ¥¤Ã¤¿·ä¤Ë¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¹¶·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤Ï¡¢¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ÏÆ¹Äù¤á¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÄù¤á¾å¤²¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¾¡ª¡¡¤ª¤¤ÁÔÎï¡¢¤ªÁ°¤Ï¡Ø»ä¤Î¶§´ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±ÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¾¡¤Ä¡Ù¤È¤«»¶¡¹»ä¤Ë¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Éé¤±¤¿µ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤ÈÁÔÎï¤«¤é¡Ö²ù¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¾®ÇÈ¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡»ä¤âÉ¬¤º¤½¤³¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¤«¤é¡×¤È¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®ÇÈ¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤è¡ª¡×¤È½³¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¡¢´éÌÌ¤ËºÆ¤Ó¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡£ÁÔÎï¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±à´éÂóá¤ò¼è¤ê¡¢¹â¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÉé¤±¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤è¤À¤Ê¡£¤â¤¦¤ªÁ°¤Ï»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÑ¤Ê¤·¤À¡£¤È¤Ã¤È¤Èµ¢¤ì¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¥ê¥ó¥°¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¥ê¥ó¥°¤Ë¸½¤ì¤¿£Ç£Å¤ÎÈÞÆî¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¾®ÇÈ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤«¡©¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦Ê¹¤¤¢¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡»ä¤¬º£¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤ã²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏËÜµ¤¡£Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÇÈ¤Ï¡ÖÉé¤±¸¤¤Î£Ç£Å½¸ÃÄ¤Ë¤¤¤ëÈÞÆî¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤è¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Û¤·¤±¤ê¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¿·¤·¤¯¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤â»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢Ä©Àï¤ò¼õÂú¡£ÈÞÆî¤Î´éÌÌ¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥ÂÇ¤·ÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤Ï¡Öº£Æü¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»ä¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£