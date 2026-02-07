◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子（７日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグＢ組第２戦でドイツ（同９位）に２―５で敗れ、今大会初黒星を喫した。

体格や腕の長さで劣るドイツに惨敗した。

第１ピリオド（Ｐ）は開始４４秒で失点し、立て続けに３失点。第２Ｐでも５分２４秒、１０分３０秒にゴールを許し、０―５とリードされた。だが、１６分３５秒にＦＷ志賀紅音がゴール前に送ったパックを、ＦＷ三浦芽依がコースを変えて１点を返した。さらに、２２秒後にはＦＷ輪島夢叶が五輪初出場・初得点となるチーム２点目を決めた。

ゴールを決める度に、チームで選んだゴールソング、アイドルグループ・嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」が会場に響き渡り、反撃ムードが高まった日本。だが、最終第３Ｐはシュートを浴びせながらも得点は奪えず、初戦のフランス戦（３〇２）に続く開幕２連勝を逃した。

対ドイツは、２年前の世界選手権で相手の堅守に苦しみ１―４で黒星。昨年の世界選手権はＦＷ浮田留衣のゴールで１―０と辛勝した。今大会直前、１月末の練習試合では延長の末に３―２で競り勝った日本。ドイツとの体格差をスピードで埋めるべく鍛えてきたが、初戦を制した勢いは止められた。

第３戦は９日に地元イタリア（同１８位）と対戦する。