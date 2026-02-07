ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われたが、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）は直前で棄権した。前回の北京五輪に続き大会直前の負傷が原因となった。気丈にテレビインタビューに臨み、涙ながらに心境を明かした姿に感動の声が続出した。

テレビ朝日系のインタビューに応じた近藤。息をはき、決意を込めて口を開いた。「結論からお伝えしてしまうと、2日前の練習中の怪我の結果はイタリアの病院で見ていただいた感じだと、前十字靭帯と内側副靭帯の損傷が起きていて、骨挫傷と半月板も傷ついている。本来であれば、歩くことも不可能だった」と、状況を説明した。

それでも出場するつもりで治療、準備に励んだ。「私としては北京と同じではないと断言できる。事実をすぐに受け入れて、次に取り組むことができた心の強さもそうだし、今、膝の内部で起こっていることを理解した上で、最後までこの場にいたいという思いが消えなかった。私は逃げることもできたけど、ちゃんと皆さんにお伝えすることができる場があるなら、最後まで表に出るべきと思った。自分は強いなと思います」と話した。

近藤が代表となっている女子ビッグエアの予選は14日に行われる。「私の膝の状況的には無理しちゃいけない」と語った。言葉を詰まらせ、涙を浮かべ「結構、今は膝は無理をしてしまっているけど、最後まで治療とリハビリとトレーニングを朝イチからやって、そこに関しては満足がいっている。それをしたから納得して次に向かえるかなと思う」とここまでの道のりに胸を張った。

地上波放送でこの気丈な姿が流れ、X上のファンも感動。「もらい泣きしてしまった」「欠場までの葛藤含めて堂々としたオリンピック選手だ」「よくインタビューにしっかり答えれるなぁ……絶対無駄じゃないって伝えたすぎる……」「インタビューで気丈に明るく話してるのこんなもん泣いてまうやろ」「なんて強いんだろう ほんとに強いなあ……………すごいしかない」「無念の中でも自分の言葉でしっかり伝える姿勢が素晴らしい！」「22歳でこの苦難を乗り越える姿勢、立派だ」「何と言う強さ。何と言う生きざま」「ふらっとみた近藤心音さんのインタビューで胸が締め付けられてる、、、」などとコメントが相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）