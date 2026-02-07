◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 アイスホッケー 女子1次リーグ 日本 2―5 ドイツ（2026年2月7日 ミラノ・ロー・アリーナ）

世界ランキング7位の女子日本代表・スマイルジャパンは1次リーグ2戦目で同8位のドイツに2―5で完敗し、1勝1敗となった。

日本は第1ピリオド（P）開始44秒、ドイツDFグライスナーに先制ゴールを許してリズムを狂わされた。当たり負けしてパックを奪われては攻め込まれ、アタッキングゾーンでは単発な攻撃に終始した。8分44秒にFWニクスの個人技でゴールを割られると、13分3秒にも自陣でパックを奪われ3失点目。0―3でこのPを終えた。

第2PにはGKを増原海夕から川口莉子に代えたものの、5分24秒、10分30秒と失点して0―5とされた。16分45秒、数的優位のパワープレー（PP）からFW志賀紅音のロングシュートにFW三浦芽依が触ってコースを変え、ようやく初得点。17分7秒にも五輪初出場のFW輪島夢叶がこぼれたパックを押し込んで2点目を挙げた。しかし、2―5で迎えた第3P開始直後からのPPで得点できず、反撃の機運はしぼんだ。

今大会は世界ランク1〜5位の米国、カナダ、フィンランド、チェコ、スイスが1次リーグA組に入り、全チームが決勝トーナメント（T）へ進出。日本など世界ランク下位のB組は3位までが決勝Tへ進む。B組を2、3位通過すると準々決勝で世界1、2位の米国、カナダとの対戦が予想されるため1位突破が望ましいが、苦しい状況となった。

＜女子日本代表の1次リーグ日程＞

6日 ○3―2 フランス（世界ランク14位）

7日 ●2―5 ドイツ（世界ランク8位）

9日 20:10 イタリア（世界ランク17位）

10日 20:10 スウェーデン（世界ランク6位）

※試合開始は日本時間