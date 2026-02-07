【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が初めて５万ドルの大台を突破した。

２０２４年５月に４万ドル台にのせて以降、史上最速の１年９か月で１万ドルを積み上げた。トランプ米政権の高関税政策で景気の減速が懸念されたが、ＡＩ（人工知能）投資への期待感が追い風となり、株価を押し上げている。

トランプ関税でも米景気底堅く

６日のダウ平均は、終値が前日比１２０６・９５ドル高の５万１１５・６７ドルだった。米ＩＴ大手がＡＩ関連投資の拡充を相次いで表明しており、ＡＩ向け半導体を製造するエヌビディアや、発電設備を手がける建設機械大手キャタピラーなどの株価が上昇した。３０種中、２８銘柄が値上がりした。

ダウ平均は１９９９年３月に初めて１万ドルに到達。２０１７年１月に２万ドル、２０年１１月に３万ドル、２４年５月に４万ドルを突破した。トランプ大統領が２５年４月に「相互関税」を発表すると、世界的な株価下落を誘ったものの、米国景気が底堅く、堅調な企業業績も好感されてきた。

ＡＩへ旺盛な設備投資

足元で相場を引っ張るのが景気に敏感とされる金融や消費、機械関連銘柄だ。ＡＩへの旺盛な設備投資が米経済の好循環を生み出しており、この１年でキャタピラーの株価は９８％、金融大手ゴールドマン・サックスは４１％、小売り大手ウォルマートは２７％上昇した。

米金融大手シティグループで株式取引の責任者を務めるスチュアート・カイザー氏は「経済成長への期待から、金融や工業などの景気敏感銘柄に投資家が流れている」と分析する。

伸び悩むナスダック「ソフトウェアのアルマゲドン」

ただ市場では、過熱するＡＩ投資への警戒感もくすぶる。ネット通販大手アマゾン・ドット・コムは５日、半導体やデータセンターなどに２０００億ドル（約３１兆円）を投じる計画を発表したが、株価は５％超下げた。ＩＴ大手マイクロソフトも年初来で２割近く下げている。

ＩＴ銘柄の多いナスダック総合指数も昨年１０月に最高値をつけて以降、伸び悩んでいる。生成ＡＩの進化に伴い、顧客対応や財務分析などのソフトウェアが不要になるとして関連銘柄が売られている。欧米メディアは「ＡＩのダークサイド（負の側面）」「ソフトウェアのアルマゲドン（最終戦争）」と報じている。

投資顧問などを手がける米ＬＰＬファイナンシャルのアダム・ターンクイスト氏は「ハイテク株の持ち直しがなければ、株式市場は持続的に伸びていかないだろう」と指摘する。次の大台に向けては、米国では１１月に中間選挙を控えており、トランプ政権の動きも大きな影響を与えるとみられる。