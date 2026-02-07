◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2−5 ドイツ（大会2日目/現地7日）

5チーム中、上位3チームが準々決勝に進める予選リーグのグループB。前日の初戦でフランスに勝利したアイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”（世界ランク8位）は第2戦でドイツ（世界ランク9位）と対戦しました。

しかし第1ピリオドからドイツの猛攻を受ける日本。開始44秒で先制点を許すと、8分44秒、13分3秒にも失点し0−3。第2ピリオドにも2失点を喫し、0−5となった日本でしたが、第2ピリオド16分45秒に三浦芽依選手、さらにその22秒後に輪島夢叶選手が得点を挙げ2−5と反撃。第3ピリオド攻勢に出る日本でしたが、得点を奪うまでには至らず。

日本はこれで1勝1敗となり暫定4位に転落。第3戦は9日で開催国のイタリア（世界ランク18位）。イタリアは予選リーグ初戦でフランスに4−1で勝利し1勝0敗。準々決勝進出に向けて正念場の一戦になります。

【グループB順位表】1位 スウェーデン 1勝0敗 勝ち点32位 イタリア 1勝0敗 勝ち点33位 ドイツ 1勝1敗 勝ち点34位 日本 1勝1敗 勝ち点35位 フランス 0勝2敗 勝ち点0