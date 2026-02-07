元浦和＆名古屋のFWユンカー、タイの強豪ブリーラム・ユナイテッドへ移籍決定！ 背番号は「77」に
ブリーラム・ユナイテッドは7日、FWキャスパー・ユンカーを獲得したことを発表した。なお、背番号は「77」を着用する。
1994年3月5日生まれのユンカーはデンマーク出身。母国でプロキャリアをスタートさせると、2019年12月に加入したノルウェーのボデ／グリムトでリーグ得点王に輝くと、2021年4月に浦和レッズへ完全移籍。浦和では公式戦62試合の出場で27ゴール3アシストを記録した。
2023年からは名古屋グランパスに活躍の場を移したが、昨シーズンをもって契約が満了。その後の去就に注目を集めていたが、タイの強豪ブリーラム・ユナイテッドへの移籍が発表された。
ブリーラム・ユナイテッドは19試合が消化したタイ・リーグ1で勝ち点「47」を獲得し、首位を快走中とリーグ5連覇に向けて順調に歩みを進めている。また、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビア、サンフレッチェ広島も参戦しているAFCチャンピオンズリーグエリート2025−26では、リーグステージの7位につけている。
