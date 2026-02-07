「うちは被害者です！」いじめ動画が拡散された加害者家族。夜逃げ屋が依頼を“門前払い”した理由【作者に聞く】
宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)が描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。 今回はいじめやDVがテーマの2作品をお届けするとともに、著者に誹謗中傷などが原因による夜逃げの依頼件数についてもインタビューした。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
ある日、母親の佐藤リョウコさん(43歳)と息子のリョウタ君(17歳)から依頼が入る。リョウタ君いわく、ネットの誹謗中傷がきっかけで、父と中学生の妹を含む4人で夜逃げを希望しているという。「家の壁に落書きをされたり、石を投げられたりしている」と被害を訴える親子。しかし、夜逃げ屋の社長はスマホである動画を再生して突きつける。そこには、リョウタ君が仲間と一緒に一人の男の子に暴力を振るう姿が映っていた。
社長の会社は「被害者を助ける組織」であり、加害者を夜逃げさせることはしない。リョウコさんは「私たち十分被害者でしょ？」と逆ギレ気味に訴えるが、自業自得である事実は変わらない。社長の心が動くことはなかった。
■ネット時代特有の「夜逃げ」依頼
最近では誹謗中傷や嫌がらせなどが原因で、夜逃げの依頼件数は増えているのだろうか。
「社長曰く、スマホの普及によるSNSの流行が始まったころからジワジワと増え続けているそうです。人に見られたくない動画や画像の流出やネットでの炎上騒動など、昔はあまり考えられなかった、ネット時代特有の夜逃げ依頼はこれからも増えていくのかもしれませんね」と宮野さんは語る。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
