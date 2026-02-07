◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 ●村田昴（０―３判定）ガブリエル・サンティシマ〇（７日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が挑戦者の同級１１位ガブリエル・サンティシマ（２１）＝フィリピン＝に０―３の判定で敗れ、３度目の防衛に失敗。デビュー以来連続ＫＯ勝利は１０でストップし、戦績は１０勝（１０ＫＯ）１敗となった。サンティシマの戦績は１０勝（７ＫＯ）１敗１分け。

サウスポー同士の一戦。村田は立ち上がりこそサンティシマの左ストレートに苦しんだが、３回から右ジャブを起点に上下に打ち分けて攻勢に出た。６回、さらにテンポを上げて左右ボディーから仕留めにかかったが、６回終了間際にサンティシマにカウンターの左ショートを食らいダウン。７回もダメージが抜けきらず、最終１０回は逃げるサンティシマにプレスを強めたが、仕留められず。ジャッジの採点は２者が９６―９３、１者が９７―９２でいずれもサンティシマを支持した。村田は試合後、大事をとって検査のために病院へ向かった。

村田は世界ランキングでＷＢＡ・ＷＢＣ７位、ＷＢＯ１０位、ＩＢＦ１４位につける。同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は、５月に前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦する予定。井上はその後、年内にも５階級制覇を目指しフェザー級に転向する可能性があり、スーパーバンタム級戦線は大きく変動しそうな１年となる。村田は６日の前日計量後に「世界に向けて、今年は大事な年だなと思っている。今年は階級的にもベルトが動くと思う。そこで取り残されないように、自分がしっかり先頭を行く気持ちでやっていきたい」と話していたが、昨年５月に元ＩＢＦ世界同級王者・小国以載（角海老宝石）を６回ＴＫＯで下したＶ２戦以来９か月ぶりのリングで思わぬ足踏みを強いられた。

所属ジムの浜田剛史代表（６５）は試合後、「６回に倒しきると思っていた。相手はボディーも効いていたし、相手からすると（６回は）ただ守るだけのパンチが当たってしまった。あの状態で一発が効くとは思っていなかった。８、９、１０回はもっといけるかと思ったが、思ったようにいけなかったのが敗因ですかね。反省の残る試合だった」と振り返った。