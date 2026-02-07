◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選（大会2日目/現地7日）

予選18位で敗退となった古賀結那選手が、自らの滑りを振り返りました。

「まず1本目に自分のやりたい技ができたので良かった。2本目は最後のジャンプで2回転半に挑戦してみて、一応立てて(着地できて)良かった」と2本の滑走を総括した古賀選手。

1回目を終えて14位となった古賀選手。決勝進出の12位以内を目指した2回目では得点を伸ばすも、決勝進出ラインまでは届きませんでした。「技のギアを上げないと決勝に残ることは難しいと思っていて、上げるとしたら3つめのジャンプだった。技のクオリティーが足りなかったと思うが、とりあえず自分のランができて良かった」と振り返りました。

古賀選手にとって今大会が初のオリンピックの舞台。「スタートに立ったときに『予選でこんなにも観客の方がいるんだ』と思った。オリンピックでしか見られない景色が見られて本当に良かった」と笑顔を見せます。

2回目を滑り終えると笑顔で感謝の言葉を口に。「ここに立てたのは私の力じゃないので、今まで支えてくださった皆さんのおかげ。感謝しかない」と周囲への思いを明かしました。

女子スロープスタイルは敗退となった古賀選手ですが、女子ビッグエアにも出場予定。「今回は決勝に残れなかったが切り替えて、ビッグエアの方でも引き続き頑張っていきたい」とこの先の戦いへ意気込みました。