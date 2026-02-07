ILLIT、ファッション誌のような日常を“パパラッチ風”に演出 「NOT ME」MVサプライズ公開
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が、1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』の収録曲「NOT ME」のMVをHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルでサプライズ公開した。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
「NOT ME」のMVは、ILLITの何気ない日常をパパラッチが捉えたようなカットで構成されている。メンバーたちが大きな洗濯物を肩に担いで歩いたり、ペット用のカートを押しながら散歩したり、大量の荷物を抱えながら忙しそうに電話をかけたりと、街中を自由に歩き回る姿が収められた。
ファッション誌を彷彿（ほうふつ）とさせるILLITの感覚的な衣装と、クールなたたずまいが目を引く。ワイルドなライダースジャケットやサングラス、愛らしい少女のようなフリルスカートなど、それぞれの個性が光るスタイリングをまとった5人のメンバー特有のユニークでウィットに富んだ魅力が、映像に生き生きとしたエネルギーを吹き込んでいる。
また、斬新な演出技法も見どころのひとつとなる。高層ビルから見下ろすようなハイアングルや、店の外にいるメンバーを映し出すシーンを通じて「他人の視線」を表現。画面のピクセルが崩れるほど大胆にレンズをズームインさせたり、歌詞をアートワークとして視覚化したりするなど、洗練された映像美を完成させた。
「NOT ME」は、自身の無限の可能性について堂々と歌う楽曲で、ILLITのハツラツとしたキャラクターを映し出したリズムが特徴的なポップソング。シックなボーカルで繰り返される「That's not my name」というフレーズが強い中毒性を放つ。歌詞には「IL-LIT」や「Princess」など、グループやメンバーを指すさまざまな愛称が登場するが、彼女たちは自分たちを定義するこうしたレッテルをはがし、「自分自身を型にはめない」という強い意志を示している。
一方、ILLITの1stシングルタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、リリースから約2ヶ月が経過した現在も国内外で根強い人気を誇っている。
