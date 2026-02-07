高橋文哉さん（24）主演の映画『ブルーロック』（8月7日公開）の製作報告会が、7日に行われキャスト陣が集結。窪田正孝さん（37）が重要キャラクター・絵心甚八（えご・じんぱち）を演じることが、イベント中に発表されました。

累計発行部数5000万部突破の人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄(ブルーロック)”プロジェクトを舞台に、全国から集められた 300 人の高校生 FW(フォワード)たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語です。

主人公・潔世一（いさぎ・よいち）を高橋文哉さん、蜂楽廻（ばちら・めぐる）を櫻井海音さん（24）、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）をなにわ男子・高橋恭平さん（25）が演じます。

今回の製作報告会では、高橋さんたち10人のキャストが見守る中、最新のティザー映像が初公開。その中で、主人公の潔たちの運命を握る“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八役を窪田正孝さん（37）が演じることが発表。

映像を見た高橋恭平さんは「絵心さんが映っていたんですけども、あのビジュアルが皆さんに届けられてやっぱうれしいなって。多分、今窪田さんも思っていると思います」と、今回のイベントには出席していない窪田さんの気持ちを代弁しました。

■【全文】絵心甚八役・窪田正孝さんのコメント

その後、司会者から窪田さんのメッセージが読み上げられました。

絵心の使う言葉や考え方は偏りはあるけど、引力があって聞く者を魅了する。

サッカーを通して人間の本能に問いかけ続ける、彼の人生を賭けた証明に付き合ってみたいと原作を読んだ時感じました。

進化し続けるストライカーの皆さんの青い熱をぜひ劇場で感じて頂きたいです。