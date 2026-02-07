【ミラノ＝読売取材団】イタリアで３度目となる冬季五輪が幕を開けた。

６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式は、イタリア北部の４か所に分散して入場行進が行われ、選手たちは４年に１度の晴れ舞台に臨む喜びを表現した。

オリンピックは開催する意義があるのか？

４か所での選手入場行進に象徴される、異例の広域開催となる五輪が始まった。形を変えなければ、冬季五輪がいつか開催できなくなる。これほどに、五輪が岐路にあることを感じさせる大会を過去に知らない。そこには必然的に、ひとつの問いが生まれる。

オリンピックは、形が変わり、伝統的な価値観や統一感が減じても、開催する意義があるものなのか？

世界を覆う分断と価値観のゆがみ。開会式でそこに突きつけるように提起された平和のメッセージは、その答えの一つかもしれない。

夜明けを呼び込むように響き渡るトゥーランドットのアリア。そして平和の象徴でもある聖火が、サンシーロ五輪競技場に入場する。イタリアの詩人の「決してやってはいけないことがある。例えば、戦争」との一節が、地に折り重なる人で作った鳩の形とともに表現される。五輪旗が、難民選手や、秋葉忠利前広島市長ら世界の平和への貢献者によって運ばれてくる。

アフリカ出身で国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）初の女性会長となったカースティ・コベントリー氏が、ウクライナやイスラエル、米国の選手らを前に呼びかけた。「五輪はスポーツを超えた人間性の祭典だ。人の強さは勝つことだけでなく、勇気と思いやりと優しさにある。あなた方の姿を通じ、世界は人がどう生きるべきかを知るだろう」

選手たちの活躍が、人間性の光とは何かをいまひとたび思い起こさせてくれるのなら。五輪の魔法は形を変えても、きっと私たちの心に届く。（結城和香子）

前広島市長も笑顔で行進

ミラノ会場の開会式終盤には、前広島市長の秋葉忠利さんも五輪旗の旗手として登場。２０１１年まで被爆地の市長を３期担い、「核なき世界」を訴えてきた。平和活動などに取り組む人々から選ばれた旗手８人は、ほかに男子マラソンで五輪２連覇を果たし、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の親善大使を務めるエリウド・キプチョゲさん（ケニア）ら。８人で旗を持って行進し、笑顔で手を振った。