こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した銀河「NGC 7722」。

ペガスス座の方向、約1億8700万光年先にあります。

塵（ダスト）の豊富な暗い帯が、ぼんやりとした白い輝きに包まれながら渦巻く様子が詳細に捉えられています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測したレンズ状銀河「NGC 7722」（Credit: ESA/Hubble & NASA, R. J. Foley (UC Santa Cruz), Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Acknowledgement: Mehmet Yüksek）】

リボンのようなダストレーンが目立つレンズ状銀河

NGC 7722は「レンズ状銀河」に分類されています。ESA/Hubbleによれば、レンズ状銀河は渦巻銀河と楕円銀河の中間にあたる銀河で、その多くは両方の特徴を併せ持っています。

NGC 7722の場合、渦巻銀河のような中心部の明るいバルジ、明確な円盤構造、銀河中心で渦巻く同心円状のリングがあります。その一方で、明瞭な渦巻腕（渦状腕）は見られず、楕円銀河のような輝くハローを持っています。

特に際立っているのは、円盤の外側領域とハローを包むように伸びる、暗い赤茶色のダストレーンです。こうしたダストレーンは、過去に別の銀河と合体した結果として形成されたと考えられています。

レンズ状銀河の形成過程は完全には解明されていませんが、こうした銀河どうしの合体や重力を介した相互作用が重要な役割を果たしているのではないかと推測されています。

冒頭の画像はESA/Hubbleから2026年1月30日付で公開されています。

