¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¸åÈ¾¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô²ò¶Ø¡ªµÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤¬ÅÐ¾ì
¼¡²ó2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè6ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè7ÏÃ¡Ê2·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢Âè8ÏÃ¡Ê2·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢Âè9ÏÃ¡Ê3·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¿Ø¤ò¾ðÊó²ò¶Ø¡ª
Âè7ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¡Ê¤è¤·¤À¤Ï¤ë¤È¡Ë¡¢Ã«¸¶¼·²»¡Ê¤¿¤Ë¤Ï¤é¤Ê¤Ê¤È¡Ë¡£Âè8ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡£Âè9ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢Ì£¤Î¤¢¤ë¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡¦¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ê¤â¤ê¤¿¤«¤ó¤í¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¡£»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÍÉ¤ì¤ë°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¤ËÁÂ¤¹¤®¤ë»Ê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï!? Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë4Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ç°ìÍÕ¡õ»Ê¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø