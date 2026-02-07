◇ボクシング WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦 村田昴（帝拳）《●判定○》ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）（2026年2月7日 東京・後楽園ホール）

WBO―AP王者・村田昴（29＝帝拳）が挑戦者で同級11位ガブリエル・サンティシマ（21＝フィリピン）に0―3判定負けを喫し王座から陥落。3度目の防衛に失敗し、プロ11戦目で初黒星を喫した。

やや手数で劣勢となった序盤だが、3回に左オーバーハンドをヒット。攻勢を強めた5回には上下の攻撃で圧倒し6回にも猛攻を仕掛けたが、終了間際に相手の左フックをもろに被弾しダウン。最終10回は猛攻を仕掛けたが、逃げ回る相手を捉えきれず。ジャッジ1人が5点差（92―97、93―96×2）をつける完敗。ここまで継続してきた連続KO勝利記録も10戦でストップ。試合後は大事を取って、都内の病院へ直行した。

スーパーバンタム級の世界ランキングではWBAとWBCで7位にランクインし、「世界に向けて今年は大事な年になる」と世界挑戦を視野に入れていた26年初陣でまさかの足元をすくわれる形に。帝拳ジムの浜田剛史代表は「6回には相手のボディーも効いていたし（村田が）倒しきると思っていた。あの状態で向こうのパンチが効くと思っていなかった」と仕留めきれなかった6回を振り返りながら「思ったようにいかなかったことが敗因。完全な反省の残る試合だった」と敗戦を受け入れた。