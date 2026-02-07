INI¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²èÁ°ÊÔ¤ò¸ø³«¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÃµ¤ê°¦¡É
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤¬7Æü¡¢INI¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖINI FOLDER¡×¤Ç¡¢¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²è¡É¤ÎÁ°ÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿INI¡¢¥Þ¥¸¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡ÁÁ°ÊÔ¡Á
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢²áµî¤ÎÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤¬100Ëü²óºÆÀ¸°Ê¾å¤Î»ëÄ°¿ô¤ÇËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¹±Îã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤äÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¿Íµ¤´ë²è¡£ÁÛ¤¤¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈËèÇ¯ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÈÃµ¤ê°¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡É¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤È¤·¤ÆÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖINI ¥Þ¥¸¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢2·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÄ°¤¤¿¤¤INI³Ú¶Ê¤ÎÅêÉ¼´ë²è¤ä¡¢¸ø¼°STATIONHEAD¤ÇListening Party¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2·î14ÆüÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²è¡É¤Î¸åÊÔ¤ò¸ø³«Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼ÅêÉ¼¡Ö¥Þ¥¸¥Ð¥ìÂç¾Þ2026¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MINI¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£