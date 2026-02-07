２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ（すとふぇす）！！２０２６」が７日、東京ドームで行われた。

ＳＴＰＲ最大の祭典は昨年４月以来、２回目の開催。「すとぷり」を始め「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」と５組２９人が出演し、リスナー（ファンの総称）を盛り上げた。

トップバッターで登場したのは、６月に１０周年を迎える「すとぷり」。リーダーでＳＴＰＲ代表取締役のななもり。が１年以上ぶりにステージに立ち、場内からは大歓声。ななもりも興奮冷めやらぬ様子で「ついに始まりました。すごいね。もしかしたら俺のこと（同じ紫担当の後輩グループ「めておら」）心音くんと思っている人がいるかもしれない」と茶目っけたっぷりに語り、笑いを誘った。

この日はグループとしてだけでなく、グループの垣根を越えて”シャッフル”。Ｆａｍｉｌｙで３０曲以上をパフォーマンスした。四方に広がる東京ドームのステージを全部使った「だるまさんがころんだ」も行った。

「すとふぇす」は８日にも同所で行われる。（中西 珠友）

◆すとふぇす１日目を終えた各グループ代表者のコメント

騎士Ｘ・ばあう

（メンバーで声をそろえて）ありがとうございました。

ＡＭＰＴＡＫ・まぜ太

めちゃめちゃ楽しかったです。ＡＭＰＴＡＫでした。（メンバーで声をそろえて）ありがとうございます。

めておら・心音

東京ドーム楽しかったありがとう。めておら、（３月２２、２３日の）Ｋアリーナもぶちかまそうぜ。ありがとうございました。Ｋアリーナ来てね。

すにすて・らお

１年ぶりに（すとふぇすに）出させていただけたということで、本当に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。

すとぷり・るぅと

いっしょに作ってくれてありがとうございます。Ｆａｍｉｌｙのメンバー１人１人を応援してくれて、今日ここまで応援してくれて本当にありがとうございます。僕たちＳＴＰＲは君たちが安心して帰ってこられる居場所であれるような、そんな場所でありたいと思っているので、いつでも僕たちを頼って僕たちと一緒に頑張っていきましょう。