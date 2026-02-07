お笑いコンビ、千原兄弟が7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ 30周年記念公演」に出演した。

千原せいじ（56）と千原ジュニア（51）でコントを披露した。仏壇の前で、ジュニアが16歳の息子を殺された被害者、せいじが刑事、という設定で展開した。

ジュニアが「息子の爪には犯人の皮膚片が残っていた」と詰めよると「利き腕の爪の方が伸びるのが早い!?」とテロップが出た。せいじは「ドラゴンボールを探すように犯人を捜します」と答えた。

その後も、ストーリーの展開に沿って「ゴキブリの羽とエビの尻尾の成分は同じ!?」「エベレストの登山料は300万円かかる!?」「はと時計から出てくる鳥はカッコウ!?」「オーケストラの奏者は楽器にかかわらず給料は同じ!?」とシュールなうんちくが次々に登場して笑わせた。

最後は「日本でブーツを初めて履いたのは坂本龍馬か誰か!?」「ブーツみたいな国がある!?」「すっごい寒い国がある!?」「寒いと1枚着る!?」と、どんどん雑になって終わった。

せいじは昨年7月、埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏との対談動画をYouTubeに公開。「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言して批判の声が相次ぐなどし、その後謝罪した。エンディングでは「皆さん、政治家とは絡まないようにしましょう」と呼びかけた。

昨年7月には日本仏教協会の顧問を辞任。「5月に協会顧問として不適切な行動を取った」として注意され、辞任を申し出たという。爆笑問題の太田光（60）からはネタで「せいじは出していいんでしょうか。普通の人は不祥事を起こしてから、反省して僧侶になるのに。織田無道か」とイジられていた。